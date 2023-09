Renato Usatîi: Resetarea Partidului Nostru continuă! Schimbarea continuă în Chișinău și în toată țara!

09:00

Irina Vlah declară că este de etnie găgăuză, dar grație faptului că "a început să gândesc și să vorbesc în limba oficială a statului, mă consider integrată irevocabil în mediul vorbitorilor români-basarabeni-moldoveni" Am început să studiez limba română, atunci limba moldovenească, în școala medie de la Comrat. Au mai fost câteva încercări, dar recunosc – […]