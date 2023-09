Oaspeți la Chișinău: Ministra afacerilor externe a Belgiei efectuează o vizită în țara noastră

08:10

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, contestă pretinsa datorie a Republicii Moldova față de concernul rus Gazprom, care s-ar ridica la circa 800 milioane dolari. Șefa statului susține că se bazează în declarațiile sale pe rezultatul prezentat de auditorii externi, contractați de Republica Moldova pentru a elucida datoria istorică pretinsă de Moscova, pe care Moldova ar […] The post Maia Sandu contestă „datoria istorică” a Moldovei față de Gazprom: Au încercat să ne înșele rapid, în 2021 appeared first on NewsMaker.