Infanteria ucraineană ajunge la „ultimul rând” al apărării cheie a Rusiei în regiunea Zaporijia

18:50

SUA sunt enervate de modul în care Ucraina luptă în război, arată The New York Times. Câțiva oficiali americani au declarat sub anonimat că trupele Kievului nu își concentrează forțele în zonele potrivite. Ei spun că pentru a accelera contraofensiva, Ucraina trebuie să vină cu o schimbare de tactică, iar forțele armate ar trebui să treacă prin câmpurile de mine, chiar dacă acest demers ar presupune pierderea de vieți omenești și echipamente militare, scrie Digi24.ro. Câțiva oficiali americani, c...