15:10

Ucraina are autorităţi neonaziste, iar Rusia este victima unei blocade economice occidentale – acestea sunt doar câteva dintre tezele susţinute în primul manual de istorie care face referire la războiul izbucnit în februarie 2022 şi care a ajuns vineri în şcolile ruse cu prilejul primei zile de curs. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La 24 … The post Primul manual de istorie despre războiul din Ucraina ajunge în şcolile ruse first appeared on ZUGO. Articolul Primul manual de istorie despre războiul din Ucraina ajunge în şcolile ruse apare prima dată în ZUGO.