Primul punct de subtraversare a râului Prut cu apă potabilă de la Măcărești a fost inaugurat oficial

14:15

Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să participe la campania „Tricolorul Meu”, care se va desfășura în perioada 27 august-1 septembrie, cu prilejul marcării sărbătorilor... The post Ziua Independeței din acest an va fi diferită. Cetățenii sunt îndemnați să participe la campania „Tricolorul Meu” appeared first on Expresul.