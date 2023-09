video | TikToker-ul Dima White, eliberat din arest. A fost surprins primblându-se prin Chișinău

11:50

Noul an de studii începe astăzi în toate instituțiile de învățământ din țară, cu organizarea careurilor solemne, prilejuite de Primul sunet de clopoțel. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, cu ocazia începerii noului an școlar a avut un mesaj pentru elevi, profesori dar și pentru părinți. Dragi elevi și studenți! … The post Ministrul Educației, de 1 septembrie: „Astăzi ne aflăm la o răscruce istorică” first appeared on ZUGO. Articolul Ministrul Educației, de 1 septembrie: „Astăzi ne aflăm la o răscruce istorică” apare prima dată în ZUGO.