Cursul valutar oficial la 05.09.2023

16:30

Republică Moldova are o imagine bună pe plan extern, inclusiv în Japonia, dar încă mai este de lucru pentru a o face mai cunoscută pentru poporul nipon. O declarație în acest sens a fost făcută de către ambasadorul Republicii Moldova în Japonia Dumitru Socolan, într-un interviu realizat în marja reuniunii... The post Dumitru Socolan: Moldova are o imagine bună pe plan extern, inclusiv în Japonia appeared first on ALBASAT.