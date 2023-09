Horoscopul zilei de astăzi – 5 septembrie

17:10

Migrația afectează tot mai mult instituţiile de învăţământ din nordul țării, de la un an la altul, băncile şcolilor rămân pustii. În satul Fetești, raionul Edineț, anul şcolar a început fără elevi în clasa 1. Pe lista celor înscriși au fost doar șapte copii. Părinții se văd nevoiți să-și mai țină odraslele un an acasă. […]