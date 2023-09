România va furniza apă potabilă pentru Republica Moldova – Mai multe localități din lunca Prutului vor beneficia de un proiect de interconectare a sistemelor de aprovizionare cu cu apă

22:10

O nouă performanță pentru Șheriff Tiraspol, Campioana Moldovei calificată în grupele Europa League Campioana Moldovei, Sheriff s-a calificat al doilea an consecutiv în grupele Ligii Europa, după ce a învins în retur, echipa KÍ Klaksvík, scor 2-1 (1-1 în tur). Tiraspolenii au obținut a 50-a victorie în Europa, iar Luvannor a marcat golul cu numărul ... O nouă performanță pentru Șheriff Tiraspol – Campioana Moldovei calificată în grupele Europa League