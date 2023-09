DOC Obligația de a nu părăsi Moldova în privința lui Dodon se menține. CSJ a respins recursul avocaților ex-președintelui

18:00

Țările NATO vor desfășura exerciții navale în Marea Baltică, cu participarea a aproximativ 30 de nave și peste 3.000 de militari din diferite țări. În timpul exercițiului, pentru prima dată, militarii din țările NATO vor învăța cum să respingă atacurile rusești în regiune. Acest lucru a fost raportat pe 2 septembrie de portalul Meduza, cu […]