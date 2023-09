Tactica Ucrainei de război îi enervează pe oficialii SUA și pune în pericol contraofensiva

16:10

Deputatul PSRM, Adrian Albu, declară că principala realizare a Republicii Moldova, care, de fapt, este distrusă și subestimată prin toate mijloacele, este că de peste 30 de ani suntem o țară multietnică și în care oamenii au trăit în pace și armonie, indiferent de apartenența națională, lingvistică sau religioasă. De asemenea, în acești 32 de […] The post Adrian Albu: După 30 de ani de independență, trăim pe împrumuturi, importânt analogi străini ieftini. Mai grav – dintr-o țară cu statut neutru, am ajuns să o înarmăm și chiar e înfricoșător! appeared first on Omniapres.