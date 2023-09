FOTO Maia Sandu a avut o audiență cu Regele Willem-Alexander al Olandei: „Am discutat despre aprofundarea relațiilor economice”

15:20

În Republica Moldova ar putea să fie instituită o alocație specială nominală de merit, în semn de înaltă apreciere a talentului și măiestriei profesionale, precum și a contribuției substanțiale la promovarea imaginii Republicii Moldova în lume. Alocația va fi acordată persoanelor decorate cu „Ordinul Republicii”, beneficiare de pensii în afara țării. Prevederile se conțin într-un […] The post Deținătorii Ordinului Republicii, cu pensii peste hotare, ar putea primi alocații de stat în valoare de peste 21 mii lei appeared first on NewsMaker.