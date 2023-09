„A născut, a fost la duș, s-a îmbrăcat, și-a făcut machiaj, coafură…” Reacții după sfaturile ginecologului Vadim Scarlat pentru femei

13:10

O cetățeancă a Federației Ruse este cercetată penal, după ce a încercat să treacă frontiera de stat cu identitate falsă, folosind pașaportul unui bărbat ucrainean. Infracțiunea a fost deconspirată în punctul de trecere a frontierei Leușeni, în după-amiaza zilei de ieri, 1 septembrie, anunță Poliția de Frontieră. Potrivit sursei citate, femeia ar fi încercat să […]