Trei zile de VinOpera, în trei locaţii diferite, cu recitaluri de muzică clasică, rock şi folclor

Sorana Cîrstea, încă o victorie uriașă la US Open! Pe cine va întâlni românca în "sferturi" Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) a învins-o pe Belinda Bencic (26 de ani, 13 WTA), scor 6-3, 6-3, în optimile de finală ale US Open. Sportiva din România a avut nevoie de aproximativ o oră și jumătate pentru a ajunge în sferturile de finală la US Open. Acolo, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Karolina Muchova (Cehia, 10 WTA), care a trecut de chinezoaica Xinyu Wang (China, 53 WTA), scor 6-3, 5-7, 6-1. În u...