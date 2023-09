Trei formațiuni politice ar accede în Parlament în cazul unor alegeri, BOP

14:10

Modalitatea de indexare a indemnizațiilor viagere va fi îmbunătățită, ea va crește de la an la an odată cu creșterea salariului mediu pe economie. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat de Guvern, transmite IPN. Totodată, potrivit ministrului Dan Perciun, această indemnizație se extinde la sportivii paralimpici... The post Indemnizațiile viagere vor fi oferite și sportivilor paralimpici appeared first on ALBASAT.