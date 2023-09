Prețuri record la chirii în toate marile orașe din Europa.  Ce a generat această situație

14:40

Rusia a lansat joi votul anticipat în teritorii ucrainene pe care le-a ocupat, în cadrul alegerilor organizate în numeroase regiuni ruse şi prevăzute pentru 10 septembrie. Moscova a ocupat cu puţin sub o cincime din teritoriul ucrainean: Crimeea, peninsulă anexată în 2014, majoritatea regiunii Lugansk, şi părţi din regiunile Doneţk