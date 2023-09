Vasile Bolea – candidatul Partidului „Renaștere” la șefia capitalei. Natalia Parasca: Victoria lui va fi începutul renașterii Chișinăului 

14:10

Andrei Spînu, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, astăzi, la început de an de studii, a revenit la instituția unde a fost student, informează TRIBUNA. „În 2005 am devenit student la Academia de Studii Economice din Moldova. Azi m-am întors acolo să le spun tinerilor din primul an cât de mult are nevoie Moldova de […]