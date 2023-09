Un adolescent de 18 ani a murit, după ce a fost electrocutat

09:30

Astăzi, 1 septembrie, s-a început un nou an de studii. În aceste clipe, mii de copii se aliniază la careurile solemne dedicate noului an școlar. Potrivit datelor preliminare ale Ministerului Educației și Cercetării (MEC), în baza informațiilor transmise de organele locale de specialitate în domeniul învățământului, în acest an, în clasa I vor merge circa 32500 […]