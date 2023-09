Urmează dezvăluiri de senzație despre adevăratele probleme din Ucraina: corupție, implicarea familiei Biden, recrutarea „agentului Zelenski”

07:00

„Există premise pentru revizuirea la reducere a tarifelor pentru energia electrică, pentru gazele naturale și respectiv, pentru energia termică". Declarația îi aparține fostului ministru al Economiei, Octavian Calmîc, care, în cadrul emisiunii PULS de la Orizont TV, a declarat că această opțiune va fi folosită de către cei aflați la putere, sub formă de cadou