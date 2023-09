Pe fondul unui scandal privind achizițiile publice, Zelenski îl demite pe ministru al Apărării

19:40

O navă militară rusă a deschis focul duminică în sud-vestul Mării Negre asupra unei nave-cargo sub pavilionul insulelor Palau care, se îndrepta către portul Izmail din Ucraina. Potrivit datelor companiei Refinitiv, nava se afla în apropiere de coastele Bulgariei şi se îndrepta către portul românesc Sulina. Nava Vasili Bîkov a tras tiruri de avertizare cu […]