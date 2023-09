BNS: Numărul angajaţilor a crescut la cel mai înalt nivel din 2019

12:50

Pe rețelele sociale a apărut un videoclip cu fostul lider al mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, despre care se crede că ar fi fost filmat în Africa, cu doar câteva zile înainte de moartea acestuia. Fostul lider Wagner este filmat în mașina și vorbește chiar despre lichidarea sa.