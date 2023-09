Fermierii nu își pot vinde cerealele din cauza prețurilor prea mici

08:50

Suntem pe ultima suta de metri până la începutul unui nou an școlar. An școlar nou, probleme vechi. Cea mai stringentă fiind lipsa profesorilor. Și în acest an am putea în­cepe cu un deficit de cadre de aproape două mii de persoane. Ce alte probleme mai stau pe masa sindicaliștilor, am încercat să aflăm de […]