Armata rusă a atacat cu drone sudul regiunii Odesa. Cele mai importante evenimente din a 558-a zi de război

Astăzi, 1 septembrie, a început un nou an de învățământ. În aceste momente, mii de elevi din cele aproximativ 1 200 de instituții de învățământ primar și secundar general se află la ceremoniile de deschidere ale noului an școlar. După ceremonie, elevii vor participa la prima oră, care, în acest an va avea drept subiect „Moldova Europeană".