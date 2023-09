Oligarhul ucrainean Igor Kolomoiski, fost sponsor electoral al preşedintelui Zelenski, a fost arestat pentru fraudă

14:30

Compania DFM SRL se vede nevoită să reacționeze la declarațiile actualului ministru al Economiei, cândva deputat, cu privire la activitatea magazinelor din Aeroportul Chișinău. Anterior, am ignorat insinuările fictive, exprimate de către acesta în postări neprofesioniste, din dorința de a manifesta corectitudine față de un ministrul începător, cu lipsă de experiență, acordându-i timp pentru o […]