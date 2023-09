Maia Sandu condamnă noul atac asupra Odesei: „Rusia trebuie trasă la răspundere pentru fiecare piesă de infrastructură distrusă”

14:50

Sheriff Tiraspol și-a aflat adversarele din grupa G a Ligii Europa. Acestea vor fi AS Roma (Italia), Slavia Praga (Cehia) și Servette (Elveția). Cele 32 de echipe rămase în concurs, dintre care 12 s-au calificat automat, au fost împărțite în 8 grupe. Meciurile se vor juca după următorul program: 21 septembrie 5 octombrie 26 octombrie […] The post Sheriff și-a aflat adversarele din grupa G a Ligii Europa: a avut loc tragerea la sorți appeared first on NewsMaker.