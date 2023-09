FOTO Persoane rănite la Odesa, după ce regiunea a fost atacată noaptea trecută

13:30

Noi detalii despre minorele de 17 și 6 ani, care au fost rănite în urma accidentului de la Sângera. Potrivit medicilor, adolescenta se „simte mai bine”. Iar fetița este în afara orcărui pericol, doctorii urmând să stabilească dacă acesta va continua tratamentul în spital sau la domiciliu. În urma tragicului accident, minora de 17 ani […] The post Cum se simt minorele care au fost rănite în accidentul de la Sângera. Precizările medicilor appeared first on NewsMaker.