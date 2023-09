PAS și MAN au făcut schimb de ziare în ajunul campaniei electorale

Partidul condus de Ion Ceban, Mișcarea Alternativa Națională, a făcut schimb de ziare informative cu Partidul Acțiune și Solidaritate. Cel puțin asta se poate vedea dintr-o poză postată de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, pe Facebook. Din imagine se poate vedea cum un reprezentant MAN s-a apropiat de cortul PAS și i-a înmânat un ziar informativ.”Tot am fost întrebat cine este echipa MAN Chișinău.Astăzi, împreună cu colegii din partidul Mișcarea Alternativa Națională Chișinău, am împărțit materiale informaționale, unde este prezentată echipa MAN.Am fost prezenți în toate sectoarele, am discutat cu oamenii și am răspuns la întrebări.Suntem o echipă puternică, tânără și energică, care a reușit să demonstreze că pot schimba lucrurile spre bine, acasă, când mulți spuneau că este imposibil. Noi am demonstrat că putem.Sunt mândru de echipa MAN, cu oameni competenți, responsabili și care știu ce este lucrul bine făcut”, a scris Ion Ceban pe Facebook.Alegerile locale generale vor avea loc pe 5 noiembrie 2023.

