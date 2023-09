Usturoiul chinezesc invadează piețele europene. Producătorii autohtoni se revoltă

08:20

Donald Trump, care vrea să fie reales preşedinte al Statelor Unite, este acuzat de miercuri de justiţia din New York că şi-a supraevaluat averea cu „miliarde de dolari" în fiecare an, din 2011 până în 2021, în cadrul unei acţiuni civile pentru fraudă în 2022, informează AFP. Procurorul general al statului New York (echivalentul procurorului