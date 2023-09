SUA vor oferi Ucrainei muniții perforatoare care conțin uraniu sărăcit. Cele mai importante evenimente din a 557-a zi de război

18:30

Am așteptat un an întreg să merg la Bookfest și să îmi umplu traista cu cărți. Anul acesta este organizată cea de-a șasea ediție a Salonului Internațional de Carte, la care sunt prezente multe dintre editurile moldovenești și românești. De câțiva ani, la sfârșit de vară, sunt prezentă la târgul de carte. Așadar, mi-am făcut deja o tradiție din acest eveniment. Nu am ezitat și am mers la Bookfest chiar din prima zi, la primele ore de la deschidere, pentru a profita de rafturi pline.