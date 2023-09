Zboruri în Grecia cu Aegean Airlines, din noiembrie

11:40

Școala Sportivă Grigore Brașoveanu din Nisporeni are o veste importantă de împărtășit cu comunitatea: în curând, pe gardul Stadionului Raional se va realiza o Pictură Murală care va aduce un plus de frumusețe și valoare acestui spațiu public. Această inițiativă este posibilă datorită colaborării cu Solidarity Fund PL în Moldova...