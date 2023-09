NATO se pregătește de exerciții în Marea Baltică: Vor participa zeci de nave de război și peste 3000 de militari

10:40

Cu ocazia începerii noului an școlar, ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a avut un mesaj atât pentru elevi, profesori dar și pentru părinți. Oficialul a spus că Ministerul, la conducerea căruia se află, va lucra la crearea condițiilor mai bune pentru toți în școală, astfel ca fiecare elev să se simtă în siguranță și […]