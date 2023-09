Ursula von der Leyen îi mulțumește României pentru solidaritatea cu Moldova și Ucraina

10:10

Prețul gazului livrat, în Transnistria, de ruși va fi în septembrie de 568,82 dolari per mia de m3. Precizările au fost făcute în dimineața zilei de 1 septembrie de președintele consiliului de administrație al „Moldovagaz" Vadim Ceban. Amintim că în august, prețul a fost de 527,68 de dolari pentru mia de metri cubi.