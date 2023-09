Între Rusia, China și o lume tot mai fierbinte | Situația din Asia Centrală

13:20

Într-un comunicat de presă, ministrul Educației a venit cu un mesaj pentru elevi, părinți și profesori. „Astăzi ne aflăm la o răscruce istorică […], iar școala are un rol esențial în acest parcurs de integrare în familia statelor europene, libere și democratice”, a spus Dan Perciun. Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță, în acest an, în cele circa 1.200 de școli din R. Moldova vor învăța 333.000 de elevi, iar fiecare a cincea familie are cel puțin un copil care a participat astăzi la cer...