Maia Sandu începe un turneu prin Europa: Va promova aderarea Moldovei la UE şi relaţiile economice bilaterale

Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de felicitare, cu prilejul primei zile a noului an școlar. Președinta a ales să petreacă această zi alături de studenții Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea de Stat din Moldova. „Le urez tuturor elevilor, studenților, dascălilor, dar și părinților, un an de studii cât mai interesant și cu rezultate bune și foarte bune, un an în care să acumuleze experiențe utile și amintiri pentru o viață”, a menționat Maia Sandu.