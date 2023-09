Deputații revin din concediu. Când se va începe sesiunea de toamnă a Parlamentului

21:10

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a recunoscut că țara noastră mai are multe probleme de rezolvat pentru a-i convinge pe cetățenii din diasporă să revină acasă. Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului Strategic de la Bled, unde șefa statului a vorbit despre exoldul moldovenilor. „De ce pleacă din țară? Din mai multe motive. Din […] The post VIDEO Maia Sandu a recunoscut că Moldova mai are probleme de rezolvat pentru a-i convinge pe cetățenii din diasporă să revină acasă appeared first on NewsMaker.