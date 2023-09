Un avocat din Anenii Noi, condamnat pentru trafic de influență, eliberat chiar din sala de judecată

13:30

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a marcat Ziua Limbii Române, citind din cartea „Micul Prinț” pentru zeci de copii adunați la Centrul Mediacor. În aceste zile, în cadrul Centrului se desfășoară salonul de carte Bookfest Chișinău 2023. „De Ziua Limbii Române am avut onoarea să primim vizita președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Șefa statului este o prietenă a cărților și a Bookfest, mai ales că, pentru al doilea an consecutiv, Bookfest Chișinău 2023 se desfășoară sub Înaltul Pat...