Un angajat al unei institutii medicale si iubita acestuia - retinuti, dupa ce au fost prinsi in flagrant in timp ce plasau droguri in ascunzisuri. Ce au gasit politistii in urma perchezitiilor - VIDEO

Un angajat al unei institutii medicale si iubita acestuia - retinuti, dupa ce au fost prinsi in flagrant in timp ce plasau droguri in ascunzisuri. Ce au gasit politistii in urma perchezitiilor - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md