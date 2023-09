OPINIE VIDEO: Daca vrei sa fii parte a lumii civilizate, trebuie să respecți recomandările Comisiei de la Veneția

09:20

Noaptea trecută în jurul orei 01:40, Poliția a fost sesizată despre comiterea unui grav accident rutier în comuna Sîngera. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că, șoferul automobilul de marca Toyota a pierdut controlul volanului și a intrat pe trotuar, tamponând trei pietoni. În urma impactului o femeie de 30 de ani a […]