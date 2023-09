VIDEO Un angajat al unei instituții medicale din Chișinău, reținut în timp ce ar fi plasat droguri în ascunzișuri

16:10

Fundația Anticorupție, care aparține opozantului rus Alexei Navalnîi, cere Uniunii Europene să pună sub sancțiuni vila solistului trupei „Zveri” Roman Bilîk, care se află pe insula spaniolă Tenerife. Motivul nu este procurarea imobilului din resurse financiare obținute pe cale ilegală, ci susținerea invaziei din Ucraina. Într-un videoclip publicat pe YouTube, unul dintre membrii echipei lui […] The post VIDEO Echipa lui Navalnîi cere UE să pună sub sancțiuni vila, din Tenerife, a solistului trupei ruse „Zveri”: „Roma, iartă-ne” appeared first on NewsMaker.