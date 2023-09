Pavel Voicu: Este necesară monitorizarea obiectivă a procesului electoral de la Bălți pentru a preveni eventualele fraude

16:10

În intervalul 1 – 16 septembrie, sub egida Ministerului Mediului, în Republica Moldova se va desfășura Campania „Ziua Mondială a Curățeniei 2023”. Ea are ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la eforturile Republicii Moldova de a se alinia la obiectivele trasate de UE: zero poluare, economia circulară, managementul integrat al deșeurilor și promovarea […]