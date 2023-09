Maia Sandu va efectua un turneu prin Europa: vrea să se asigure că vor fi inițiate negocierile de aderare a Moldovei la UE

15:50

Partidul „Renaștere”, afiliat politicianului fugar Ilan Șor, a anunțat pe 30 august că adună semnături „în favoarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Economică Eurasiatică (UEE)”. Menționăm că săptămâna trecută, partidul anunța că strânge semnături pentru interzicerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). „Partidul „Renaștere” a lansat colectarea semnăturilor în favoarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Economică […] The post Renaștere, afiliat lui Șor, adună noi semnături: vrea ca Moldova să adere la Uniunea Economică Eurasiatică appeared first on NewsMaker.