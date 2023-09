In prima zi de toamna, o ploaie torentiala a facut potop la Balti si Singerei. Strazi transformate in adevarate rauri si elevi cu ghiozdane in spate si umbrele in maini - VIDEO

In prima zi de toamna, o ploaie torentiala a facut potop la Balti si Singerei. Strazi transformate in adevarate rauri si elevi cu ghiozdane in spate si umbrele in maini - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md