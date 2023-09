Un bărbat a fost lovit cu toporul în cap de către fratele său geamăn, la Edineț

13:30

Programul național de adaptare la schimbările climatice până în anul 2030 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia au fost aprobate în ședința Guvernului din 30 august, 2023. Programul a fost elaborat cu sprijinul proiectului PNUD Moldova „Promovarea procesului național de planificare a adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice", finanțat de Fondul Verde pentru Climă.