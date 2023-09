FC Sheriff Tiraspol s-a calificat în grupele Europa League

11:20

Ministerul Energiei va crea o platformă națională de management energetic, ce va cuprinde date de la toți furnizorii de servicii în sectorul energiei și alimentării cu apă. Conceptul și beneficiile acesteia au fost discutate astăzi cu reprezentanții întreprinderilor din sector, Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, Agenției pentru Reglementare în Telecomunicații și alți actori din