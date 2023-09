Horoscop 1 septembrie – SCORPION – o să vă bucuraţi de o confirmare

12:10

1110 pachete de țigări au fost depistate în bagajul de cală al unui cetățean străin, în vârstă de 32 de ani, pasager la ruta Chișinău-Istanbul-New York. Cazul a fost înregistrat în Aeroportul Internațional Chișinău, ca urmare a acțiunilor de control desfășurate de către polițiștii de frontieră în conlucrare cu funcționarii vamali. Preventiv, în cadrul controlului […]