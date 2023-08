Rusia se confruntă cu o penurie de combustibil, care îi afectează inclusiv capacitatea de a recolta cerealele

16:40

Selena Gomez, acuzată că a încălcat regulile grevei actorilor de la Hollywood Actriţa şi cântăreaţa americană Selena Gomez a fost acuzată în această săptămână de mai mulţi internauţi pe Instagram că nu a respectat regulile grevei actorilor. Ea a fost criticată pentru că a postat un videoclip de promovare pentru serialul său "Only Murders in the Building", scrie News.ro. "Apreciat" de peste un milion de ori în 15 ore, videoclipul, care a fost filmat pe platoul de filmare al serialului de comedie...