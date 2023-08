VIDEO Incendiu puternic într-o pădure din Capitală. Flăcările pot fi observate de la distanță

21:20

Ucraina are nevoie de încă aproximativ 100 de avioane de vânătoare, în plus faţă de avioanele F-16 care i-au fost deja promise de statele occidentale, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat joi de agenţia DPA. „Pentru o forţă aeriană eficace avem nevoie în total de aproximativ 160 de avioane de luptă", a indicat Zelenski