(foto) Mi-am făcut plinul cu cărți! Ce volume interesante am găsit la Salonul Internațional de Carte Bookfest

Am așteptat un an întreg să merg la Bookfest și să îmi umplu traista cu cărți. Anul acesta este organizată cea de-a șasea ediție a Salonului Internațional de Carte, la care sunt prezente multe dintre editurile moldovenești și românești. De câțiva ani, la sfârșit de vară, sunt prezentă la târgul de carte. Așadar, mi-am făcut deja o tradiție din acest eveniment. Nu am ezitat și am mers la Bookfest chiar din prima zi, la primele ore de la deschidere, pentru a profita de rafturi pline.

