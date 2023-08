Guvernul se pregătește să anunțe rezultatele auditului la Moldovagaz – Statul a plătit celor două companii de audit peste 16 milioane de lei

09:40

Wagner, compania militară rusească privată, pe vremuri atât de puternică, ieșită acum din grațiile Kremlinului după o revoltă eșuată din luna iunie, s-a cufundat într-o și mai mare nesiguranță începând de miercuri, când șeful său, Evgheni V. Prigojin, a murit în urma prăbușirii unui avion, relatează The New York Times. Duminică, autoritățile ruse au declarat ... The New York Times: Ce viitor are Wagner fără Prigojin – Kremlinului i-ar fi greu să găsească o cale de neutralizare a grupului de mercenari The post The New York Times: Ce viitor are Wagner fără Prigojin – Kremlinului i-ar fi greu să găsească o cale de neutralizare a grupului de mercenari appeared first on Politik.