Exploziile din România pun pe jar autoritățile din Moldova. Spînu: „Toate benzinăriile din țară vor fi verificate”

12:20

Tânăra de 22 de ani, angajată a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), care a tamponat trei pietoni, pe trotuar, la Sângera, după ce a urcat beată la volan, își recunoaște vina și conlucrează cu ancheta. Dacă va fi găsită vinovată, ea riscă până la opt ani de închisoare. Declarațiile au fost făcute pentru presă […] The post Polițista care a urcat beată la volan și a lovit trei pietoni, inclusiv unul mortal, își recunoaște vina. Ce pedeapsă riscă appeared first on NewsMaker.